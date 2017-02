Tras el escándalo, Silva desplazó al vocal gubernamental del CPE

Luego del escándalo en San Antonio Oeste, Educación desplazó al vocal Ribodino al frente de las asambleas de toma de cargos docentes

La ministra de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Mónica Silva, ordenó desplazar al vocal gubernamental del Consejo Provincial de Educación, Omar Ribodino, al frente de las asambleas de la Escuela Secundaria Río Negro.

El vocal encabezaba las asambleas extraordinarias soberanas de concentración horaria para docentes que la Provincia lleva adelante desde ayer.

La decisión fue consecuencia del contacto físico que el funcionario provincial tuvo hoy por la mañana con un sindicalista de Unter, mientras el gremio docente impedía el inicio del proceso en la puerta de la escuela designada para tal función, en la ciudad de San Antonio Oeste.

Educación no avala ningún tipo de acción que no esté sustentada en el diálogo y el respeto por todos los que conforman la gran comunidad educativa de Río Negro. Sobre dicho concepto, la Ministra Silva sostuvo su decisión.

No obstante, el vocal Ribodino reconoció su mal accionar e hizo públicas sus disculpas: “Fue un error absoluto de mi parte que lamento profundamente y del cual me arrepiento en todos sus sentidos, sobre todo por el lugar para el que me convocaron ocupar y ejercer, y también por los valores que siempre sostuve, sostengo y sostendré como persona y que pregono con todos aquellos que me conocen. No tengo excusas: me equivoqué. Le pido disculpas públicas al sindicalista de la Unter en cuestión”.