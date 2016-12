Transportes siguen de paro y crece el malestar del gremio

La Unter realizó un reclamo al Ministerio de Educación para exigirle que resuelva el conflicto con el transporte. “Los chicos de las áreas rurales y de Las Perlas hace tres días que no pueden asistir a clases y no saben cuándo van a volver a la escuela”, manifestó Pablo Krahulec, líder del gremio en Cipolletti.

Aseguró que la coordinadora escolar, Lorena Montovio, no dio datos certeros y que respecto del retomo de actividades sólo hay incertidumbre. Advirtió que podrían ir a la Justicia en las próximas horas.

El transporte Marybünters paró de prestar servicio al gobierno provincial, ya que hace varios meses que no le pagan. A 72 horas de anunciar el cese aún no ha recibido una propuesta satisfactoria y miles de chicos no pueden ir a clases.

Krahulec asegura que “desde el martes el nivel de asistencia es del 30%” en las escuelas cipoleñas.

“Si no se soluciona esto pronto, el Gobierno está finalizando de hecho el ciclo lectivo”, afirmó el gremialista.