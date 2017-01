Tránsito tuvo que frenar los controles de alcoholemia

Envió los equipos a verificar a Buenos Aires y no tiene repuestos.

El acto de beber y el de conducir no deberían combinarse bajo ningún punto. Esa es la regla. No obstante, esta práctica es antigua y muy difícil de desarraigar entre los conductores. En Cipolletti existe la norma pero se dificulta el control porque los alcoholímetros no están en funcionamiento por el largo proceso de verificación. Para contrarrestar la situación, el área de Seguridad Vial optó por reforzar la señalización de las zonas más peligrosas de la ciudad.

Son dos los alcoholímetros con los que cuenta la comuna para realizar controles y son 30 los días que hay que esperar para que vuelvan a funcionar. En estos momentos están en Buenos Aires en un proceso de calibración que, por ley, debe hacerse cada 4 años.

Por esa situación los operativos nocturnos no son acompañados por los controles para detectar borrachos al volante. Desde la comuna advirtieron que no está en carpeta incorporar más equipos para evitar los baches en las inspecciones cuando los alcoholímetros deben ser calibrados.

Como estrategia alternativa, el Municipio apuntó a reponer cartelería vial en Circunvalación y en la Ruta 65. Las tareas comenzaron después de que se registraron hechos de vandalismo que terminaron con la rotura de carteles.

En este sentido, el jefe de Seguridad Vial, Enrique Sales, informó que en Circunvalación se instalaron cuatro carteles y tachas que anticipan las dos lomas de burro. Las señales son de alta reflectividad para que sea posible identificar el riesgo rápidamente, aún con luces bajas.

Por otra parte, el cruce de ruta chica y Perón no contaba con ninguna indicación horizontal ni tampoco vertical, lo que lo convertía en una zona de alta peligrosidad. Allí se dispuso una serie de carteles con láminas reflectivas y se sumaron varias líneas de tachas.

“Los vecinos estaban muy preocupados por la seguridad vial”, explicó Sales y agregó que los trabajos “son una respuesta para la comunidad”.

La verificación es obligatoria para que los resultados de los testeos no puedan ser objetados. Aunque sólo hay un lugar habilitado y la demora provoca complicaciones.

Pintan calles en el centro

El centro de la ciudad también está viviendo modificaciones. Durante esta semana, la calle Yrigoyen estuvo cortada en algunos tramos para pintar sendas peatonales y líneas de frenado. El sistema de pintado es de alta tecnología, brinda un espesor de 3 centímetros y puede durar más de 2 años. El Municipio tiene pensado avanzar con la señalización de otros sectores, por lo que dispuso una nueva compra de tachas. El objetivo es mejorar la circulación en el centro de la ciudad.