Tortoriello vuelve a decirles no a las fiestas masivas al aire libre

En el Municipio no quieren saber nada con fiestas electrónicas al aire libre.

En la cuenta regresiva para celebrar Navidad y Año Nuevo, el Municipio reedita la prohibición para las fiestas privadas, multitudinarias y con entrada, que habitualmente se desarrollan al aire libre. Vuelve a decirles que no en todo el ejido de esta ciudad porque no quiere lamentcar una tragedia. En diálogo con LM Cipolletti, el director de Comercio, Juan Carlos Colombo, aseveró que no permitirán este tipo de festejos porque “son incontrolables”. La prohibición, acotó el funcionario municipal, procura “salvaguardar a los chicos”.