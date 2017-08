Tortoriello aseguró que el teatro mediático lo armó la Locomotora

Se mostró sorprendido, pero para nada molesto, aún después de las fuertes acusaciones que lanzó Olivera contra su persona, a quien en su momento tildó de mentiroso por un supuesto contrato para realizar clínicas de boxeo y una pelea que no cumplió, pero el jefe comunal aseguró que nunca existió.

“Esta señora vino sola, nadie la llamó. Quería hacer una pelea en Cipolletti, al estilo de la que había hecho en Cutral Co, y lo consultamos con el Club Cipolletti. No quiso esperar una semana más para definir la fecha y reaccionó mal. Manifestó que su tiempo valía oro, que por qué la maltrataban y una perorata de cosas que nunca entendí. Pidió que le paguemos 50 mil pesos por su estadía en Cipolletti, así de loco como lo cuento, y cortó la comunicación”, recordó Tortoriello, en alusión a los cruces que tuvo con ella cuando visitó la ciudad.

Tortoriello se corrió del escándalo y aseveró que no le cae mal que regrese a esta ciudad de la mano del ex combatiente. “El teatro mediático lo hizo ella, para mí no tuvo ninguna trascendencia”, sostuvo.

Y agregó que su presencia no tiene otra relevancia para él que el evento que promete para fines de año. “Yo ni siquiera sabía quién era cuando me la presentaron, no miro boxeo. Pero después de chequearlo, supe que es una deportista destacada; y por eso me llamó mucho la atención que alguien que ganó cinco veces, reaccione de forma agresiva”, advirtió.

