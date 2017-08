El Comandante será el promotor de la Locomotora

Durante una conferencia de prensa que se realizó ayer por la mañana en Plaza Var, aseguraron que quieren que el enfrentamiento tome lugar en Cipolletti a principios de diciembre y que ambas contendientes peleen 12 rounds de tres minutos, tal como lo hacen los hombres, en busca de la igualdad de género. Las peleas por títulos mundiales femeninos se disputan a 10 rounds de dos minutos cada uno.

“Un hombre campeón gana millones de dólares, mientras que la mujer no gana ni el 0,1%. Yo, con cinco títulos, podría estar con mi colección de Rolls-Royce alrededor de la plaza y con mi helicóptero privado como Mayweather”, afirmó la Locomotora, entre risas. También explicó que su deseo es que las boxeadoras puedan “ganar y vivir bien”, además de demostrar que las mujeres y los hombres pueden hacer lo mismo.

Por su parte, Escobar habló de los proyectos de la productora 2 de Abril. “Queremos trabajar con el boxeo a nivel nacional y encontramos esta pelea, además de muchas otras que vamos a hacer. Como promotor estoy peleando para que se haga en Cipolletti, y nos gustaría mucho que se pueda realizar en la cancha del Club Cipolletti. Es la primera vez que habrá una pelea de esta magnitud y estamos tratando de que sea contra una mexicana, por la talla y el nivel que tienen en el boxeo”, contó.

A su vez, Oliveras afirmó que sería un sueño hecho realidad hacer historia y que no se imaginaba que volvería a la ciudad para anunciar el evento. “Esta vez lo hago de la mano de Hugo, una persona que también está haciendo historia desde su lugar. Él es un veterano de guerra y con su radio está ayudando a mucha gente, además quiere mucho a su pueblo, somos muy amigos y él siempre va por la derecha”.

Por otro lado, y en cuanto a su relación con Aníbal Tortoriello, se mostró disgustada por la manera en la que terminó el diálogo y explicó que no volvió “para hablar mal del intendente”, sino para brindar una buena pelea en la ciudad.

“El diálogo con el intendente finalizó en malos términos, pero yo sentía una deuda con los cipoleños. Vuelvo con todo el amor del mundo porque me trataron muy bien acá”.Alejandra Oliveras. Campeona mundial de boxeo

¿Qué problema hubo con Tortoriello?

La boxeadora pentacampeona mundial Alejandra “Locomotora” Oliveras explicó qué inconveniente tuvo con el intendente Aníbal Tortoriello: “Hubo un problema donde yo iba a pelear por medio de la Municipalidad pero él después no quiso, pero ya está. La vida me dio esta oportunidad de estar de nuevo en Cipolletti, no hay rencores, yo vuelvo con todo el amor del mundo porque me trataron muy bien acá, porque la gente me quiere y ese cariño no me lo va a quitar nadie. De todas formas, si el intendente quiere colaborar, las puertas están siempre abiertas”.