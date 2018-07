“El Municipio llegó con obras para mejorar las cosas en la 10 de Febrero, y no faltó calcáreo en la calle como dijeron algunos vecinos. Fue la primera vez en la historia que se entró a un asentamiento que aún es informal para mejorar las cosas. Sólo fue una vecina la que planteó reclamos. Hicimos la gauchada de emparejar las calles que estaban llenas de pozos, pese a que no es un loteo. La circulación en el lugar mejoró mucho luego de los arreglos, y no provocaron inconvenientes con el agua como se dijo, sino todo lo contrario”, expresó Tortoriello a LM Cipolletti.

La semana pasada el Municipio informó que se arreglaron alrededor de 9 kilómetros de calles en diferentes asentamientos de la ciudad como la 2 y 10 de Febrero, al norte de la ciudad.