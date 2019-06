Tomaron la escuela secundaria 152 exigiendo elementos para los talleres de arte 

Según expresó a LM Cipolletti la directora del colegio, Estela Roche, ayer la comunidad educativa tuvo una reunión con las autoridades del CPE pero no lograron llegar a un acuerdo, y ante la disconformidad de las respuestas decidieron tomar el establecimiento.

“Desde que se inauguró en 2016 el colegio con orientación en Artes Visuales, no cuentan con recursos para llevar a delante esa modalidad. Nunca llegaron los elementos que necesitamos curricularmente para afrontar los desafíos. No nos dan respuestas ante los reiterados reclamos. Nos atendieron hoy en el CPE pero no nos dan precisiones del pedido para poder destrabar el conflicto”, expresó Rocha.

En las puertas del colegio hay una manifestación y el transito sobre la calle Los Menucos está cortado.