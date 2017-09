Tiraron una molotov en una sede de la Uocra

La elección de la seccional no fue casual: Di Clérico es uno de los dirigentes sindicales con mayor antigüedad en el cargo y la molotov fue arrojada en la seccional de su ciudad. Sin embargo, el gremialista fue tajante: “No tenemos una situación similar a la de nuestros vecinos”, dijo por LU19 en relación con la interna neuquina.

Según aseguró Di Clérico, “los autores están identificados porque hubo amenazas previas”. “Tenemos los nombres y la Policía también los sabe. Son delincuentes disfrazados que exigen trabajo por la fuerza”, agregó.

El titular del gremio de la construcción sostuvo que no son afiliados sino “gente que quiere hacer daño”. No están inscriptos en las bolsas de trabajo, por lo que no se los convoca cuando surgen obras públicas. “Ellos presionan como si tuviéramos la obligación de darles lugar y nosotros nos cansamos: van, trabajan una semana y sacan un parte de enfermo por seis meses que es lo máximo que permite nuestro convenio colectivo”, detalló.

En la sede de la Uocra rompieron un vidrio que da a la calle y tiraron la molotov. “No hubo grandes destrozos porque finalmente se apagó, pero podría haber sido una tragedia. Arriba hay departamentos”, dijo Di Clérico.

