Tiempo loco: se viene un finde con las cuatro estaciones

De acuerdo a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), por la tarde de hoy puede haber ráfagas de viento de hasta 30 km/h. Mañana podría elevarse aún más en cambio estará mayormente despejado con una mínima en -4°C y una máxima de 16°C.

En tanto que el domingo también se presentará también despejado, con un aumento paulatino de la temperatura que estará en 20°C, el lunes bajará levemente a 18° C y el martes y el miércoles trepará de 24° C a 29° C pero, con ráfagas de hasta 93km/h.