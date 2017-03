Tiempo bueno y estable para la semana

Tiempo bueno y estable, paulatino ascenso de la temperatura. Se mantienen estas condiciones hacia la semana entrante.

Domingo 19

Cielo parcial nublado. Temperatura máxima 32º a 34º C. Viento de 30 a 10 km/h del NE-NO.

Lunes 20

Cielo despejado. Temperatura mínima 15º a 17º C, máxima 30º a 32º C. Viento entre 10 a 25km/h del N-NE.

Martes 21

Cielo despejado. Temperatura mínima 15º a 17º C, máxima 30º a 32º C. Viento del NE de 20 a 25km/h.

Miércoles 22

Cielo nublado. Temperatura mínima 16º a 18º C, máxima 33º a 35º C. Viento de 25 a 5km/h del NE – N.

Jueves 23

Cielo nublado. Temperatura mínima 17º a 19º C, máxima 33º a 35º C. Viento del NO – O entre 10 y 20km/h.

Viernes 24

Cielo parcial nublado. Temperatura mínima 14º a 16º C, máxima 30º a 32º C. Viento de 20 a 15km/h del E.

Sábado 25

Cielo nublado. Temperatura mínima 16º a 18º C, máxima 27º a 29º. Viento entre 5 a 20km/h del NE – SE, con lluvias débiles.