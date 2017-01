¿Teté será candidata a diputada nacional por Cambiemos?

Las candidaturas de famosos con intenciones de inmiscuirse en la escena política no son nuevas y en los últimos tiempos se han puesto muy en boga. Lo cierto es que esto no ocurría, por ahora, con los candidatos de Río Negro, ya que la provincia no cuenta con muchas personas integrantes de la farándula.

Una de las que sí se encuentra en ese ámbito es la ex modelo roquense Teté Coustarot, cuyo nombre comenzó a sonar fuerte en las oficinas del oficialismo nacional para integrar la lista de candidatos a diputados por Río Negro de Cambiemos, según la agencia de noticias APP.

La ex reina de la Manzana, por el momento, no habló de este posible ofrecimiento ni sobre sus intenciones de volcarse a la política.

El frente que hoy gobierna la Argentina cuenta con muchos famosos devenidos en dirigentes, como Miguel Del Sel (embajador en Panamá), Martiniano Molina (intendente de Quilmes) y Héctor Baldassi (diputado), entre otros.