Comenzó con su rutina a las 4 de la madrugada, pasó por la ETON y llevó a un joven matrimonio y dos niñas hasta Plottier. La mujer era Erika Diana (29 años) quien llegó con su marido y sus dos pequeñas hijas de 3 y 8 años proveniente de la ciudad santafesina de Rufino para visitar a su hermana.

“Es la primera vez que venimos a la zona. Mi hermana es mamá primeriza y quisimos venir de vacaciones a conocer a mi sobrinito. Me venía guiando por teléfono y cuando la veo, bajamos y estaba más pendiente del reencuentro y de mi hija menor que estaba descompuesta”, relató Erika a LM Neuquén.

Su marido, Gustavo fue el encargado de bajar las maletas, pero no advirtió que en el asiento trasero estaba la cartera. “Nos dimos cuenta a la hora. Ahí me entró la desesperación porque no la encontraba y no conozco nada”, contó.

Si bien estimaron que podría haber quedado en el taxi, tampoco sabían qué hacer ni cómo rastrearlo.

Por su parte, Eduardo tras dejar a la familia en Plottier regresó al aeropuerto y mientras aguardaba un vuelo se puso a limpiar el auto, recién ahí advirtió que había una cartera en el asiento trasero del taxi.

“No sabía para donde arrancar, anduve buscando a los inspectores de la municipalidad, pero no los encontré, les pedí a los compañeros que sean testigos, pero justo estaba bajando el vuelo y estaban con los pasajeros. Llamé a una radio y justo coincidió con el llamado de los dueños del dinero”, sostuvo el taxista. En pocas horas, logró devolver las pertenencias a los turistas.

La pareja vivió momentos de angustia no sólo porque era el dinero destinado para las vacaciones sino porque en la cartera también estaba la documentación de las nenas. “No te dejan subir al colectivo sin el DNI de las criaturas”, señaló Erika.

Sin embargo, la historia tuvo un final feliz. “Fue un viernes muy lindo con mucha emoción. Devolví algo que no era mío. Ellos estaban muy contentos y yo también. Nunca dudé en devolver el dinero”, recordó con la voz entrecortada.

La mujer destacó el gesto y le dio una recompensa pese a la reticencia del titular del taxi.

“Estamos eternamente agradecidos, es un gesto que muy grande que hoy en día muy pocos lo hacen”, aseguró Erika, quien, a partir de ahora tendrá una hermosa anécdota para compartir.

El antecedente: a Eduardo lo habían despedido por devolver otro maletín

Eduardo había tenido una mala experiencia años atrás por hacer lo que correspondía y ni siquiera eso hizo que desistiera de su buena acción.

Contó que en su momento estaba trabajando en un lavadero de autos y se encontró con un maletín con plata. “Le dije al encargado que llame al dueño para que lo fuera a buscar y me ordenó que siga con otro auto, pero me negué hasta que no viniera y lo que conseguí fue que me despidiera”, aseguró.

Aunque tuvo su recompensa. “Me quedé tranquilo porque cuando vino el dueño del auto le entregué el maletín con el dinero. Y ahora esta fue la segunda oportunidad”, agregó.

