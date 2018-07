Tarifazo: "Nos están cocinando en una sartén"

El tarifazo en el transporte colectivo urbano no dejó indiferentes a dirigentes políticos y usuarios. Así, el dirigente peronista Oscar Rodríguez aseguró que el incremento del pasaje en la ciudad coincide con la política nacional de “favorecer a las empresas y no a los usuarios”. Por su lado, el usuario Juan Acevedo, que impulsó acciones contra el atraso del boleto estudiantil de Pehuenche, cuestionó que el Municipio y la empresa de ómnibus “tienen la sartén por el mango y a nosotros no están cocinando en el centro de la sartén”.