Susana Freydoz en libertad, a 11 años del crimen de Soria

Además, se le impusieron las pautas de conducta habituales para los condenados que reciben beneficios. No podrá “consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, no concurrir a lugares o frecuentar personas que puedan entorpecer su debida reinserción social, no cometer delitos, no tener ni portar armas, no conducir vehículos motorizados”, entre otras normas.

Carlos-Soria-y-Susana-Freydoz-1920-2.jpg

En su caso, el juez Romera recomendó, además, que continúe bajo el tratamiento psicológico particular que realiza desde hace años.

“El seguimiento del desenvolvimiento de Freydoz en el medio libre será por medio de visitas quincenales y sorpresivas en el domicilio propuesto, remitiendo los informes correspondientes en forma mensual. Asimismo, cualquier irregularidad deberá ser comunicada a éste Juzgado dentro de las 24 horas de conocida la misma”, completó Romera en el fallo.

Freydoz ya gozaba de salidas transitorias. Se fijaron en noviembre de 2022 por tres meses y, en base a su comportamiento, el Juzgado de Ejecución le otorgó el beneficio de libertad condicional, que ya había sido solicitado en noviembre.

El crimen

Freydoz fue condenada por el homicidio agravado por el vínculo de Carlos Soria, quien había asumido tres semanas antes como gobernador de Río Negro. Fue en la madrugada del 1 de enero de 2012. Luego de la celebración en la quinta de la familia en Paso Córdova, una discusión en el dormitorio principal de la vivienda terminó con un disparo a quemarropa.

La hija de ambos, María Emilia Soria, y su pareja eran los únicos que se encontraban en la casa y ambos declararon en el juicio que antes del disparo se escucharon gritos, aludiendo a una discusión. Algo que era habitual en la pareja y, según declararon los hermanos de la actual intendenta de Roca, se repitió durante la cena y el brindis de Año Nuevo.

Freydoz no recibió la pena de prisión perpetua -prevista para ese tipo de asesinato- porque la Cámara del Crimen de General Roca consideró que existieron “circunstancias extraordinarias de atenuación”. En el juicio se ventilaron situaciones conflictivas entre el matrimonio y se consideró que hubo atenuantes al accionar de la homicida.