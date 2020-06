Su ex marido le quiso prender fuego el auto en El Manzanar

Un hombre denunciado reiteradas veces por ejercer violencia contra su ex esposa intentó ahora prenderle fuego su auto estacionado sobre la calle, en el barrio El Manzanar. Pero las cámaras de seguridad que hay en la zona captaron todos sus movimientos y fue identificado por la Policía. No le importó mucho que lo pudieran reconocer, porque hasta se dio el permiso de saludar a la cámara, en un claro gesto de provocación.

Los vecinos del Manzanar sienten temor de lo que pueda suceder, ya que no es la primera vez que irrumpe de esta manera y cada vez lo hace con mayor violencia. Tienen miedo que pueda ocurrir una desgracia si la Justicia no toma cartas en el asunto y contiene la situación.

Como el caso está judicializado hace años en el fuero de Familia y el sospechoso viola sistemáticamente todas las restricciones que le impone la Justicia, solicitan que se tomen otros recaudos.

El violento episodio ocurrió alrededor de las 00.40 del lunes, sobre la calle Los Álamos al 1.100. Algunos vecinos escucharon frenar de golpe un taxi, del cual descendió el violento, dio una vuelta y derramó un bidón de aceite sobre el vehículo de la víctima, un Volkswagen Vento. Luego se tomó el tiempo de fumarse un cigarrillo, se escondió detrás de un auto y volvió a salir, ya decidido a iniciar el fuego.

Puso algunos papeles arriba del Vento, se acercó hasta una ventana para espiar a la damnificada, volvió sobre sus pasos, prendió fuego un papel y la lluvia intermitente no dejó que hiciera combustión con el aceite, de modo que desistió y cambió de planes. Como no podía incendiarlo, vecinos del Manzanar denunciaron a LMCipolletti que tomó dos rocas y las arrojó contra el vehículo, dañando el capó y un espejo retrovisor. Luego de la agresión, se retiró del lugar. Ya no contaba con el auxilio del taxi. El hombre se dio a la fuga corriendo.

La Policía acudió al lugar más tarde, pero ya se había escabullido. Aunque lo tiene perfectamente identificado.

Los vecinos consultados indicaron que los problemas con este señor comenzaron hace tres años y no cesan desde entonces. "Tenemos miedo, todos corremos riesgo. Que haga algo la Justicia por favor porque cada vez se agrava más la situación y no pasa nada", expresaron preocupados.

Desde la Fiscalía se confirmó que hay una causa en trámite y que la investigación todavía es preliminar. La fiscal Rocío Guiñazú interviene en el hecho por una presunta desobediencia a una orden judicial.

Como el fuego no llegó a nada, ni siquiera el hecho se investiga como tentativa. Al menos, en esta etapa de la investigación en curso, el foco está puesto sobre la restricción que habría violado el sospechoso.