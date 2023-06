Sorpresa: Nehuén García retorna a Cipo tras su paso por Guatemala y el Rojo

La posibilidad del Rojo llegó cuando tenía 17 años, previamente estuvo a punto de firmar con San Lorenzo. “En Independiente estuve 5 años, fue un lugar donde aprendí muchísimo. Crecí como persona y ni hablar futbolísticamente, me terminé de formar como jugador ahí”, sostuvo.

https://twitter.com/GarciaNehuen01/status/1669129596594167808 Casi 5 años llenos de aprendizaje, a veces las cosas no se dan como uno espera pero me voy sabiendo que deje todo y un poco mas. Gracias @caindependiente y a todas las personas que ayudaron a terminar mi formacion profesional y personal es todos estos años. pic.twitter.com/jE2unKN5s4 — Nehuen (@GarciaNehuen01) June 14, 2023

En julio del año pasado, el lateral izquierdo, emigró a préstamo al Xelajú M.C. de la Liga Nacional de Guatemala, donde fue parte del plantel hasta hace unos meses. “Pude compartir con un plantel de Primera, con gente grande. Tuve la posibilidad de estar con dos jugadores que viajaron al Mundial de Rusia 2018. La liga tiene equipos con jugadores que están en la selección, Honduras, Costa Rica y Guatemala mismo. El nivel no es bajo, lo es en comparación a la Primera de Argentina”, contó sobre su paso en Centroamérica.

A propósito de su experiencia en el Xelajú, García aprovechó para hacer la comparación entre el futbol de Guatemala y el argentino. “Es un futbol muy competitivo, la liga tiene muy pocos equipos, los últimos dos descienden y los primeros ocho clasifican a los play off entonces todos los partidos son demasiado competitivos”, analizó.

García, hijo de Fabián, ex jugador Albinegro apodado “el Galleta”, ya es un viejo conocido de la institución y se crío con varios de sus actuales compañeros, aunque todavía debe conocer a otra parte del plantel. “Pude hablar con el técnico y los jugadores, es un plantel con gente grande, los conozco por suerte. A los más chicos también, los conozco, me formé con ellos. Hay muchos de la categoría 2001, Nico Iachetti, Santi Jara, Tomi Páez y Maxi Amarfil. También compartí con Damián Jara y Facu Crespo, son todos viejos conocidos. A los chicos nuevos los estoy conociendo pero todos me recibieron cálidamente”, expresó.

En cuanto a su incorporación, Cipo ya cuenta con dos laterales por izquierda. Sin embargo, el joven es poli funcional dentro del campo de juego. “Por mis características, soy un lateral por izquierda ofensivo que va al ataque. Puedo jugar de interno, volante y hasta de extremo por izquierda. Son puestos que conozco más allá de que mi carrera es corta. Son diferentes posiciones que puedo cumplir por toda la banda izquierda, si el técnico lo desea así”, agregó sobre su versatilidad.

Antes de instalarse en la Capital, Nehuén pudo disputar un partido en el mítico estadio cipoleño. “Antes de irme hice la pretemporada con el plantel del Federal y pude jugar dos partidos en una Copa Amistoso. Uno de los enfrentamientos fue en La Visera contra Sol de Mayo. Hubo público y fue como un debut. Estuvo muy lindo, era muy chico”, recordó.

Su vuelta al club no solo viene acompañada de lo futbolístico, otro de los motivos principales, tiene que ver con su familia. “Me fui a los 17 y estando en Buenos Aires o en Guatemala a veces podía venir una vez al año unos cuatro días, venía muy poco. El año que me fui a Guatemala, los vi en enero para año nuevo y recién volví para Navidad. Estuve un año sin ver a mi familia. Una de las cosas lindas de volver a Cipo es por eso, por la parte mental y por estar cerca de los míos”, dijo.

Este domingo, el plantel estará abocado al enfrentamiento ante Germinal. García entrenará por la mañana y aguarda por el transfer para poder jugar en el Federal A. “Los que no jugamos mañana vamos a entrenar un rato por la mañana y seguro vamos a estar alentando a los compañeros a la tarde. En cuanto al transfer, es una cuestión de papeles y trámites, se supone que en la semana se puede resolver”, concluyó.