Cipolletti y su tercer refuerzo: Lucas Argüello habló con LM

El jugador de 29 años ya había estado a punto de sumarse a las filas albinegras pero por distintas razones no se pudo dar. “Hace tiempo venía conversando con gente allegada al club. Charlé en su momento con Guillermo Sampedri para venir y no se dio la posibilidad. Esta vez se pudo concretar y estoy más que contento de estar acá. Tengo a toda mi familia cerca, en Centenario. Mi mamá, hermanas, abuelos, tías y primos”, le contó Agüello a LM.

Si bien el jugador nació en la provincia de Neuquén y tuvo su niñez en la zona, dejó su Centenario querido cuando era apenas un niño, sin tener paso por clubes de locales y sin la posibilidad de volver a jugar aquí. “Yo me fui chiquito, tenía 12 e hice toda mi carrera afuera. No jugué en ningún club de acá y sentí que ya era hora de estar más cerca y en el Albinegro. Ya estábamos un poco cansados de viajar con mi familia y decidí venirme a Cipolletti”, sostuvo.

El volante llegó en enero a Misiones para formar parte de Crucero del Norte. Sin embargo, con el libro de pases abierto, decidió rescindir su contrato y esperar por nuevas ofertas. “Para mí Cipolletti era la primera opción, esperé hasta último momento la oferta. Había algo de Liniers dando vueltas, pero no lo pensé dos veces, me fijé en lo personal. Soy de acá y me siento identificado con la gente. Es una experiencia distinta y sé que estando acá voy a tener a mi familia cerca viéndome en la cancha”, agregó sobre su llegada al Capataz.

Cipolletti-Entrenamiento Cipo-Lucas Arguello-Bonjour (4).JPG

Crucero del Norte está en la Zona D en el Federal A, séptimo en la tabla con 6 victorias, 3 empates y 4 victorias. Es una de las tantas instituciones que armó su equipo para lograr el ansiado ascenso con varios tropiezos en el camino. “Es un club muy ordenado, se armó un equipo para ascender pero los resultados no nos ayudaron mucho. En el camino se nos fue el técnico y se despelotó todo un poco. Por eso mismo decidí no renegar más y venir a un club serio que tiene los objetivos claros de entrar entre los primeros cuatro”, contó el mediocampista sobre su paso en Crucero.

Ya bajo las órdenes de Bonjour y con sus nuevos compañeros en cancha, Arguello y los demás refuerzos tienen que hacer la adaptación rápida con el plantel y el cuerpo técnico. Hay que tener en cuenta que Cipo encara una seguidilla de partidos a partir del domingo que viene. “Al técnico no lo conocía personalmente pero si sé quién es. Tengo un amigo, José Michelena, que llegó también de refuerzo. El "Pope" Díaz también es de Centenario y fue mi compañero el año pasado en Sol de Mayo. A otros jugadores los conozco de enfrentarlos y de estar tanto tiempo en la categoría”, explicó sobre sus nuevos compañeros.

Al inicio del torneo, el Club Cipolletti armó un equipo en 15 días donde se reunió a jugadores con experiencia en la categoría y a muchos jóvenes con gran potencial. Hoy Lucas Arguello es uno de ellos, con mucha experiencia en la categoría. “El grupo es muy bueno, pero con el correr de los días los iré conociendo más. Está bueno porque hay gente grande, con experiencia mezclada con los chicos jóvenes”, sostuvo.

El volante ya tuvo acción en el entrenamiento y mostró el interés en poder sumar para el equipo. Sin formación confirmada y con pruebas en cada uno de los puestos, el flamante refuerzo ya tiene las energías puestas en el partido del domingo. “Ojalá que podamos levantar, tenemos un partido con un rival directo pero podemos lograr un buen resultado para volver a la pelea y estar todos contentos”, concluyó.

Cipo recibe el domingo a las 16 a Germinal de Rawson en la Visera. Está séptimo con 14 puntos sobre 9 equipos y a una unidad del último, Círculo Deportivo.