Por la mañana brindaron una conferencia de prensa y recorrieron las calles del centro hablando con los comerciantes. Por la tarde está previsto una caminata por los barrio del norte de la ciudad.

"Me sorprendió el apoyo de los cipoleños en las PASO, y aún no nos consideramos ganadores. Vamos a pelear voto a voto", relató Soria. A aquellos que quieren votar una oposición y defender los intereses de Rio Negro, tengan la seguridad, como lo he demostrado con mi trayectoria, que seguiré defendiendo nuestros intereses con fuerza", aseguró en la conferencia de prensa.