Fueron entre 60 y 70 afiliados que adhirieron a la medida de fuerza en reclamo por la reincorporación de los 10 trabajadores despedidos, la devolución del pago de los días de paro y la entrega de ropa para la temporada invernal.

"Estamos pidiendo saber a cuánta gente se le entregó la ropa porque sabemos que se aprobó un dinero importante y no se le dio el fin que correspondía. Esto es muy importante para nosotros. Esto es resultado de la infeciencia de las autoridades", sentenció Omar Meza, secretario general de Sitramuci.

Mañana se presentarán a una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo en la que se expondrán, una vez más, los reclamos del gremio. "Es una instancia más, quiero ser positivo pero lo veo como una instancia más en la que no sabemos quién va a participar por parte del Municipio".

Panorama a futuro y expectativas

Omar Meza, secretario general de Sitramuci, aseguró que si "no hay un diálogo serio" y si "no se quiere avanzar y evolucionar en el conflicto" las medidas de fuerza continuarán y no darán brazo a torcer.