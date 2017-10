El gremio Unter denunció que el Ministerio de Educación no permite que más de 30 nuevos docentes de Cipolletti tomen horas en asamblea por no tener el preocupacional. Aseguran que la Junta Médica está colapsada y no brindan turnos, pero además que no se garantiza la gratuidad de todos los estudios. Mientras, desde el CPE afirmaron que desde el 2014 se pide la revisión médica con antecedentes y que los que no cumplieron es porque “se durmieron con el trámite”.