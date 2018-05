Sin novedades: se frustró la audiencia con Interlagos

Los representantes de la empresa no asistieron a la convocatoria. Aseguran que hay un inversor interesado.

Todavía no se sabe qué pasará con la empresa Interlagos y sus 84 trabajadores. La audiencia de ayer convocada por la delegación cipoleña de Trabajo se frustró y las autoridades fijaron una nueva para mañana. No hubo entonces definiciones porque el vicepresidente de la firma, Pablo García, no se presentó. “Está en Buenos Aires, haciendo tratativas con un inversor de Maxiconsumo”, contó el secretario general del gremio Sutiaga, Alejo Elgueta.