Sin diálogo con el Gobierno, policías mantienen su reclamo

Entre las mejoras previstas, los policías reclamaban un aumento que lleve el salario mínimo de un agente a 70 mil pesos. Sin diálogo entre las partes, el Gobierno dispuso un incremento que llevó el sueldo a 46 mil pesos, pero se abordaron otras cuestiones, como el valor del punto policial y cambios en la diagramación de horarios laborales. Las protestas continuaron con marchas y acampes en Cipolletti.

En el Ejecutivo rionegrino no hubo pronunciamientos oficiales sobre la continuidad de las protestas. Algunos funcionarios hicieron trascender que no se considera que quienes protestan tengan representatividad de la fuerza y manifiestan que son grupos reducidos. Ese análisis no contempla que los uniformados no tienen la posibilidad de sindicalizarse, lo que evita manifestaciones masivas.

Ante la falta de diálogo, familiares, retirados, policías y agentes del Servicio Penitenciario incrementaron las protestas en las principales ciudades rionegrinas. Ayer hubo una marcha en Bariloche. Hoy, se replicaron en Viedma y General Roca. Se mantiene el reclamo para que el salario inicial sea de 70 mil pesos. Además, exigen que no haya sanciones a quienes están al frente de las exigencias.

En Bariloche, se mantiene el acampe frente a la Regional Tercera. En Roca cortaron la calle Tucumán en la intersección con Córdoba. Y en Viedma, marcharon desde la Jefatura de Policía a la Casa de Gobierno y la Legislatura. En Cipolletti las manifestaciones se concentran frente a la Comisaría Cuarta, donde funciona la jefatura de la Regional Quinta.