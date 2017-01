Silva defendió la reforma del colegio secundario

La ministra de Educación, Mónica Silva, ratificó que la reforma del Nivel Medio se implementará en casi 100 colegios a partir del inicio del ciclo lectivo. La Unter había advertido que tomaría medidas de fuerza porque el Ejecutivo había prometido reabrir la discusión.

Silva relativizó en varias oportunidades las críticas del gremio por la falta de discusión sobre el proyecto y ayer defendió sus principales lineamientos, especialmente el cambio en la forma de evaluación que elimina la repitencia.

“Esta escuela que estamos proponiendo es tan exigente que va a generar la posibilidad de aprender con puntualidad los conocimientos que se requieren para una sociedad como la que hoy estamos viviendo”, aseguró la funcionaria.

Las materias “que se desaprueben deberán volver a cursarse. Es una modalidad similar a lo que ocurre en las carreras universitarias”, explicó, confirmando tácitamente que no se repetirá el curso, salvo el último año. La decisión ha generado polémica entre padres y docentes.

“El alumno puede pasar en algunas materias y en otras no. Hay que pensarlo como una carrera universitaria, donde se adelanta en algunos aspectos y aquellos en los que no se avanza o no se apruebe se deben repetir hasta que se aprueben. Si no se llegara a aprobar, el alumno no se recibirá, como en cualquier sistema educativo obligatorio y sistemático”.

Respecto del ausentismo, Silva precisó que será “por materia”, con un 75% de asistencia exigida y mecanismos de organización escolar que permitan invitar al alumno a permanecer en la escuela “con el nivel de aprendizaje necesario”.

Los maestros analizan impedir las asambleas de toma de cargos porque entienden que la reforma afectará puestos de trabajo.