Los legisladores que presentaron el amparo cuestionaron el fallo del STJ, que no los reconoció como damnificados, y aseguraron: "Es un castigo disciplinador".

Legisladores del Frente para la Victoria cuestionaron el fallo que convalidó el aumento del 71% en los servicios de agua potable y cloacas que brinda ARSA y se presentaron ayer en la sede del Superior Tribunal de Justicia buscando explicaciones sobre la sentencia. “Esto no es una sentencia, sino un castigo disciplinador del STJ para desalentar los reclamos de una sociedad que no deja de padecer los efectos de la política neoliberal”, aseguró el legislador del Frente para la Victoria Nicolás Rochás, uno de los impulsores del amparo contra el tarifazo que fue desestimado por el máximo tribunal. Los jueces consideraron que legisladores y una organización de defensa al consumidor no tienen legitimidad para exigir que se frene un aumento.

“El mensaje que pretenden dar es claro: aquellos que reclamen por los intereses colectivos y defiendan los derechos del pueblo no sólo serán rechazados, sino que además deberán pagar por la osadía de pedir Justicia”, dijo Rochás. Es que el fallo condenó a los legisladores a pagar las costas del proceso.

El recurso presentado indaga respecto de la aplicación de costas (gastos y honorarios del juicio) preguntando expresamente si esta condena económica le será también impuesta a la presidenta del STJ, Liliana Piccinini, “dado que fue ella quien torció el rumbo de la acción dándole la excusa por la que rechazaron el planteo”, dijeron.

Las costas también deberán ser abonadas por la asociación civil de defensa del consumidor Decoro, que se sumó al amparo colectivo.