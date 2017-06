La delegación cipoleña de Trabajo está al tanto del reclamo porque fue notificada por el gremio Sitramuci, pero aún así tuvo que mediar la Fiscalía porque sobre la medianoche del miércoles un grupo de trabajadores impidió que salieran los camiones del corralón para levantar la basura. Lo hizo luego de la denuncia penal que radicó el intendente Aníbal Tortoriello.

Según precisó el titular de Servicios Públicos, Jorge Ulovec, de la calle General Paz alcanzaron a sacar un camión prensa de cinco que utilizan para hacer el recorrido habitual. Intentaron compensar el faltante con cuatro camiones volcadores y dos camionetas de la secretaría, pero se agrega el problema de que no hay personal.

Coleros, barrenderos y choferes adhirieron a la protesta, de modo que el Ejecutivo convocó al personal de otras áreas y cooperativas para suplantarlos.

Ulovec contó que ayer circularon dos camiones prensa y tres camiones volcadores, pero la acumulación de basura ya era importante y se iba a acrecentar mucho más hacia la noche. “Estamos trabajando al 50%, haciendo toda la zona norte”, puntualizó.

El secretario general de Sitramuci, Omar Meza, explicó que la protesta se mantendrá porque el Ejecutivo no entregó toda la ropa de trabajo y los empleados están cansados y ya no confían más. “Vamos a seguir con retención de tareas. Reclamamos mejores condiciones de trabajo, y esto es responsabilidad del gobierno municipal”, sostuvo.

Cuestionó, además, que el Municipio haya puesto a trabajar a otras personas porque no son idóneas para manejar, por lo que lo responsabilizará de cualquier inconveniente que pueda ocurrir. “Los compañeros permitieron que salieran dos camiones para garantizar lo mínimo, pero la gente de sanidad e higiene está adherida al reclamo”, añadió.

Hasta ayer, la adhesión al paro era prácticamente total y no había señales de cambio. Habrá que ver qué pasa hoy. Los trabajadores también reclamaban la remoción de uno de los coordinadores del área por maltrato laboral, pero Ulovec dijo que no hará lugar a ese planteo. “Jamás cambiaré a ninguno de mis jefes. Ellos entraron conmigo y se van conmigo. Admito la opinión del gremio, pero no estoy obligado a hacer lo que dice el gremio. La decisión de cómo organizar el trabajo es política, la toma el Ejecutivo”, remarcó.

Entre otros reclamos, Meza recordó que está pendiente el pase a planta de una nueva tanda de trabajadores, el contrato de los eventuales y la reincorporación de los 5 despedidos, decisión que consideró arbitraria, aún después de ver sus legajos. “No hay nada que justifique sus despidos”, concluyó.

Falta personal

Se suspendió el Cipolletti Limpia

Medidas de fuerza. Las medidas de fuerza de los empleados municipales obligaron a suspender el programa de recolección de elementos de gran tamaño.

Reprogramación. El próximo recorrido previsto para hoy se iba a llevar a cabo en el Distrito Vecinal Noreste. Desde el Municipio adelantaron que reprogramarán el recorrido, pero aún no definieron el día.