Semana clave en el conflicto por los despidos en la Muni

Además, en la organización sindical aguardan con impaciencia que la gestión comunal proceda a entregar ya a los trabajadores del llamado Corralón de Servicios Públicos la ropa de trabajo correspondiente a la temporada de los fríos.

El dirigente Omar Meza expresó que del análisis de los legajos y la documentación presentada por los despedidos surge que no existen motivos para las cesantías.

Enfatizó que el gobierno de Tortoriello no puede afirmar que había razones para prescindir de los afectados porque no hay nada que permita justificar la drástica determinación. Consideró que el jefe comunal debe respetar los derechos de los empleados y no seguir incumpliendo con la normativa vigente.

En cuanto a la ropa de trabajo, expresó su desagrado por el hecho de que con las bajas temperaturas reinantes no se les haya repartido la indumentaria a los obreros del corralón, donde tiene su base la mayor parte de los operarios que mantienen la ciudad.

“A los compañeros despedidos se les debe permitir que ejerzan su derecho a defensa, garantizado por ley. No se los puede echar sin causa. Por eso, esperamos su reincorporación”. Omar Meza. Secretario general de Sitramuci