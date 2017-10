Secuestraron 22 vehículos durante el finde largo

Durante el fin de semana largo, los inspectores de tránsito no tuvieron descanso. Desde el sábado labraron 40 actas de infracción y tuvieron que retener 22 vehículos, entre motos y autos, ya que sus conductores y acompañantes no estaban en condiciones de continuar la marcha o no reunían la documentación necesaria. Por suerte, esta vez no tuvieron que lamentar que algún conductor reaccionara violentamente contra el personal o que eludiera los controles.