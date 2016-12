Secuestran valiosa carga de carne de La Pampa

Se vienen las despedidas de año y también el movimiento típico previo a las fiestas y comerciantes de la zona quieren aprovechar el viento a favor con las ventas. En este marco, algunos carniceros valletanos y neuquinos buscan ofrecer el siempre requerido asado pampeano y también otros productos cárnicos de la provincia vecina. Pero la barrera sanitaria sigue inalterable y la Policía provincial aplica la mano dura a la hora de cualquier sospecha sobre el paso irregular de mercadería. Ayer no fue la excepción, con el condimento de dos conductores que intentaron darse a la fuga y que fueron interceptados por personal de Caminera. En dos operativos se secuestró una carga superior a la tonelada de peso.

La tarea policial empezó muy temprano, alrededor de las 5, cuando una Chevrolet S-10 no se detuvo en el control de Puente Dique e intentó alejarse a toda velocidad. Detrás, salieron los patrulleros y finalmente se le dio alcance en el barrio Preis de la ciudad de Catriel. El conductor fue identificado y se verificó que tiene 68 años, y es oriundo de la localidad neuquina de Picún Leufú. En tanto, en el vehículo se encontraron 27 costillares de carne vacuna por un peso de 400 kilogramos.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre tenía pensado llegar a la región y distribuir en distintos comercios la valiosa carga.

El despliegue que generó el infractor fue aprovechado por el conductor de otra camioneta, Toyota Hilux, que a toda velocidad intentó ganar distancia por la Ruta Nacional 151. Pero sus intenciones se vieron frustradas en el Kilómetro 135, en el acceso a Catriel, donde varios móviles policiales le salieron al paso. Al igual que el hombre de Picún Leufú, el huidizo automovilista llevaba una carga ilegal de menudencias, prolijamente distribuidas en cajas y que pesaron unos 800 kilos. De inmediato, se procedió al decomiso y se les dio intervención a los inspectores del Senasa.

El dueño de la Hilux tiene 32 años, es oriundo de San Patricio del Chañar y no cumplía con ninguno de los requisitos exigidos para el transporte de sustancias alimenticias: el vehículo no se encuentra habilitado y no presentó la debida documentación sanitaria.

Controles

Un denominador: la reincidencia

Los controles sanitarios en el límite de las provincias de La Pampa y Río Negro son permanentes, pero de igual modo los automovilistas buscan superarlos en distintos horarios. Ayer, por ejemplo, se interceptó a un conductor reincidente, explicaron desde la Policía. El hombre que conducía la Toyota ya fue notificado en otras oportunidades y tuvo que soportar el decomiso de valiosas cargas de productos cárnicos.