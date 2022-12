Se viene otra jornada de protesta en los puentes carreteros

En diálogo con LMNeuquén, el dirigente del Polo Obrero, Luis Ramírez, señaló: "Lo que nosotros estamos pidiendo la reincorporación de todos los compañeros que han sido dados de baja del Potenciar Trabajo".

Ramírez precisó que en el sector que representa las bajas fueron del 20 por ciento. "Igualmente hay muchísimas personas que tenían este beneficio de este programa y como no están nucleadas en ninguna organización, le dieron la baja y no tienen a quien reclamar. Por otro lado, las organizaciones sociales que son oficialistas, como son afines al gobierno, no presentan ningún tipo de reclamo ante las bajas que sufrieron", esgrimió.

corte autovía norte- organizaciones sociales-programa.jpg Gentileza

"Este mes hemos recibido miles de bajas sin otra explicación más que son 'instrucción ministerial'. Y se anuncia la intención de dar 150.000 bajas en los próximos meses. En la línea de recortar y no de auditar, implementaron hasta enero una actualización de datos en una página colapsada las 24 horas y de nulo acceso para las personas sin internet o celulares modernos que cumplan con la tecnología que se requiere (datos biométricos)", denunciaron, al respecto, las organizaciones en un comunicado.

"Basta de ataques y ajuste a los mas empobrecidos. Comenzó el ultimo mes del año y la situación económica y social es cada día mas crítica. Millones de familias no tendrán qué poner en sus mesas. El gobierno, sin ningún empacho esta atacando a los más golpeados por el ajuste, para seguir las recetas del FMI", agregaron.

Bono de fin de año

La Unidad Piquetera también se manifestará para solicitar que el monto del bono de fin de año pase de 15 mil pesos, tal como está estipulado actualmente, a 28.900 pesos, que es lo que recibe mensualmente cada beneficiario del Plan Potenciar Trabajo.

"Pedimos este monto porque es imposible alimentarse. Sabemos que el dinero está y que el Estado lo está destinando a otras cosas y no a ayudar a los que menos tienen", dijo y mencionó -por caso- los dólares diferenciados con los que el gobierno nacional beneficia al sector sojero y también las medidas económicas para fortalecer el desarrollo energético. "Ponen plata del Estado para incrementar los beneficios para los sectores empresariales y para los que menos tienen lo único que tienen son bajas, represión y cada vez más ajuste", lamentó.

corte puentes carreteros- organizaciones sociales- programa.jpg Gentileza

El dirigente del Polo Obrero subrayó que si bien la medidas de fuerza se enmarca en una jornada de lucha a nivel nacional, "también es un llamado de atención al gobierno neuquino que dijo que iba a sacar un bono provincial y todavía no se sabe si lo hará". "Aún no hay un monto, no hay nada", planteó.