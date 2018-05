El fuego comenzó ayer alrededor de las 15 y en pocos minutos consumió absolutamente todo. En la precaria casilla de madera, chapa t nylon, vivía Agustina Barrera junto a su marido y dos pequeños de 10 y 7 años.

"Por suerte no había nadie en casa. Habíamos salidos. por un momento pensé en dejar a mi hijo, pero algo me dijo que lo lleve. A los pocos minutos me llaman los vecinos y me avisan que se había prendido fuego", expresó la mujer angustiada a LM Cipolletti.

Aseguró que no tenían encendido ningún artefacto de calefacción, por lo que creen que las llamas podrían haber iniciado por algún desperfecto eléctrico.

"Tenemos luz de forma regular, con pilar, pero los cables estaban viejos. Quizás hubo un cortocircuito. En pocos minutos se quemó todo. Cuando llegaron los bomberos ya no quedaba nada", comentó.

Ayer debieron pasar la noche en lo de su padre, ya que se quedaron con lo puesto. Ahora necesitan la colaboración de todos para poder levantar una casilla donde vivir.

Quienes puedan colaboraron pueden acercar materiales, ropa, colchones o alimentos al barrio 4 de Agosto ubicado detrás del Anai Mapu. "Estaremos todo el día ahí porque estamos limpiando", expresó Agustina.

