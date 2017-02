Se pinchó: bajó al 50% la ocupación en Las Grutas

La primera quincena de febrero transcurre en Las Grutas con la mitad de las plazas de alojamiento ofrecidas ocupadas, que este verano son casi 20.000.

Las casas y departamentos de alquiler están al 50% de su capacidad; los hoteles al 55% y los campings al 30%, según informó la secretaria de Turismo del Municipio de San Antonio, Nadina Gutiérrez, respecto de la última semana. Los números son similares a los producidos siete días atrás, por lo que se estima que entre ellos rondará el balance final de la quincena.

El comportamiento muestra la dinámica del resto de la temporada: fines de semana con crecimiento de visitantes y luego un decaimiento de lunes a jueves.

Desde el ámbito comercial y empresarial consideran que los registros son totalmente negativos, sobre todo si se contrastan con lo sucedido durante el mismo período del año anterior, cuando la ocupación superó el 70% y fue incluso mejor que ese enero.

La baja concurrencia se observa en la playa, donde abundan los espacios libres. En cambio, por las noches se advierte un verdadero gentío transitando por la zona comercial, donde los locales funcionan a pleno y ya comenzaron a presentar ofertas por fin de temporada.

El movimiento se interpreta por el tipo de público que caracteriza febrero, conformado por parejas y matrimonios con hijos que aún no están en edad escolar, que exhiben un mayor nivel adquisitivo. Muy distinto a enero, cuando abundan los adolescentes y jóvenes que limitan sus gastos a lo esencial.

Lo que inquieta a los operadores es que no hay actividades previstas para atraer visitantes. El viernes se realizó una nueva edición del Verano Cultural, organizado por Provincia, en el escenario montado en la avenida costanera, donde tuvo lugar la Fiesta Nacional del Golfo Azul. Actuaron músicos regionales, un elenco de danzas árabes y un dúo folclórico. Pero más allá de este espectáculo, no se informó acerca de otras actividades previstas.

Para destacar, el clima. Luego del temporal de la semana anterior, en los últimos días la temperatura rondó los 30 grados, con el sol pleno para disfrutar de la playa.

20.000 plazas hoteleras tiene disponibles el balneario rionegrino de Las Grutas en esta temporada.

Se vienen días con muy poca playa

Una sucesión de mareas extraordinarias se está registrando en la región costera de Río Negro, por lo que Prefectura Naval emitió una alerta tanto para turistas como para lugareños. En estos momentos la pleamar se produce a la media noche y al mediodía. En la jornada de ayer alcanzaron 9,25 y 9,19 metros (habitualmente no superan los 9), mientras que hoy serán de 9,33 y 9,26 y mañana 9,27 y 9,18. Sin embargo, las alturas se podrían incrementar considerablemente en caso de producirse viento proveniente del sur. De allí que la fuerza naval haya recomendado no estacionar los vehículos ni acampar en cercanías de la orilla del mar en los horarios previos a la pleamar. En Las Grutas prácticamente no queda playa en el sector más concurrido, entre la Primera y la Cuarta Bajada, y el oleaje con una suave brisa suele exponer un espectáculo de la naturaleza al chocar contra el acantilado.