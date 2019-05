Se encadenaron en las oficinas del PAMI hasta conseguir la prótesis de su madre

Según indicaron a LM Cipolletti, el pedido está registrado como enviado, pero desde el organismo no saben explicar por qué aún no llegó a manos de la beneficiada.

“Mi mamá tiene 64 años y la cadera desplazada. No puede caminar porque no puede mover la pierna. Tenía programada la cirugía el 1 de marzo pasado, pero como no llegó la prótesis, se debió suspender. La reprogramaron para el viernes 10 de mayo, pero hoy vinimos y tampoco hay novedades. Tenemos miedo que la vuelvan a suspender”, explicó su hija, Adriana Sepúlveda.

Dijo que, tras varias reuniones con el encargado del área, nadie sabe explicarle qué está pasando, porque desde Buenos Aires le afirman que el material se envió.

“La prótesis debe estar en la clínica 48 horas antes de la cirugía. Ya no sabemos qué más hacer, y nos vamos a quedar encadenados hasta que resuelvan el problema”, expresó Adriana Sepúlveda.