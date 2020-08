Se descompensó, cayó de su bici y murió en la calle

Según informaron fuentes médicas del hospital Pedro Moguillansky, el hombre murió como consecuencia de un paro cardio respiratorio. Un testigo ocasional -profesional de la Salud- le hizo reanimación cardiopulmonar, hasta que llegó la ambulancia y los empleados prosiguieron con la práctica que salva vidas, aunque esta vez no lo consiguieron. El hombre falleció en el lugar.

"Un médico trató de reanimarlo, pero no pudo hacer nada. Luego llegó la ambulancia, y no hubo caso. El hombre no reaccionó", contó el jefe de la Comisaría Cuarta, Osvaldo Huanque.

Personal de la Comisaría Cuarta se acercó hasta la calle Mariano Moreno al 600, donde yacía el hombre, y realizó un gran despliegue para resguardar su cuerpo. El hecho llamó la atención y varios transeúntes y automovilistas que pasaron por el lugar se preguntaron si había fallecido en un accidente de tránsito.

Pero desde el hospital cipoleño se despejaron todas las dudas: "No fue un evento violento. El hombre murió tras sufrir un paro cardio respiratorio". En el hecho también intervino la fiscal de turno Eugenia Vallejos.