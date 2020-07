Este jueves por la tarde personal del Departamento Sustracción Automotores de Neuquén recuperó el rodado al descubrir que tenía pedido de secuestro a solicitud de Comisaría Cuarta de Cipolletti.

Según informaron, la detección se realizó cuando el personal del Departamento realizaba patrullajes preventivos en el barrio Confluencia de Neuquén Capital y advirtieron una camioneta Toyota Hilux gris estacionada sobre calle Obreros Argentinos al 300.

El vehículo no poseía dominios colocados y luego de una inspección minuciosa y de verificar a través de los sistemas informáticos con los que cuenta dicha Unidad, se conoció que tenía pedido de secuestro por robo desde Cipolletti.

Como resultado el personal policial mantuvo comunicación con Alejandro Hueller, de la Fiscalía de Atención al Público y Asignación de Casos, desde donde se dispuso el secuestro del rodado y su posterior traslado al Departamento Sustracción Automotores.

Lo abandonaron en las chacras y se llevaron la camioneta

Dos hombres se hicieron pasar por compradores, lo dejaron abandonado en las chacras y se llevaron el vehículo.

José Luis Munini es un reconocido comerciante de la ciudad. Tiene una mueblería en Cipolletti, sobre calle Yrigoyen, y vive en Allen. Todos los días viajaba hasta su negocio en su camioneta Toyota Hilux, pero dos hombres se hicieron pasar por supuestos compradores y lo asaltaron.

Según contó, el hombre ya había recibido la visita hace un mes atrás de un sujeto que se hizo pasar por supuesto comprador de la camioneta. En un primer momento ofreció permutarla por un auto más dinero, pero José Luis no aceptó la propuesta. Luego dijo que tenía el dinero y que necesitaba probarla.

“Vino el hombre hasta el negocio y pasamos a buscar a otro más para probarla. Me pidió manejar él e hicimos el cambio. Manejó un rato y después me pidió volver yo al volante, pero cuando me bajé para ir al asiento del conductor, salieron escapando y me dejaron abandonado en las chacras”, relató.

Dijo que por suerte cruzó por detrás de la camioneta, porque si lo hacía por adelante estaba seguro que lo iban a tropellar.

“Me dejaron tirado cerca de Mastrocola y tuve que caminar unos 700 metros hasta la Ruta 65 para pedir ayude, alguien que me lleve. Además de la camioneta se llevaron mi celular, el carnet y unos $20 mil que tenía, porque cuando salgo prefiero llevar el dinero conmigo a dejarlo en el local”, explicó.

Agregó que en ningún momento sospechó porque parecían personas trabajadoras. Incluso uno dijo que era camionero. Explicó que con el barbijo es muy difícil identificarlos.