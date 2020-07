Le robaron la camioneta a conocido comerciante

Según contó en LU19, el hombre ya había recibió la visita hace un mes atrás de un sujeto que se hizo pasar por supuesto comprador de la camioneta. En un primer momento ofreció permutarla por un auto más dinero, pero José Luis no aceptó la propuesta. Luego dijo que tenía el dinero y que necesitaba probarla.

“Ayer vino el hombre hasta el negocio y pasamos a buscar a otro más para probarla. Me pidió manejarla él e hicimos el cambio. Manejó un rato y después me pidió volver yo al volante, pero cuando me bajé para ir al asiento del conductor, salieron escapando y me dejaron abandonado en las chacras”, relató.

Dijo que por suerte cruzó por detrás de la camioneta, porque si lo hacía por adelante estaba seguro que lo iban a tropellar.

“Me dejaron tirado cerca de Mastrocola y tuve que caminar unos 700 metros hasta la Ruta 65 para pedir ayude, alguien que me lleve. Además de la camioneta se llevaron mi celular, el carnet y unos $20 mil que tenía, porque cuando salgo prefiero llevar el dinero conmigo a dejarlo en el local”, explicó.

Agregó que en ningún momento sospechó porque parecían personas trabajadoras. Incluso uno dijo que era camionero. Explicó que con el barbijo es muy difícil identificarlos.

La camioneta se trata de una Toyota Hilux color gris patente PDZ 614. Tiene una barra antivuelco negra, y le falta un pedazo de parrilla cromado, fácil de identificar.

Creen que los ladrones pudieron quedar grabados por las cámaras de seguridad que hay en la zona del centro cipoleño.