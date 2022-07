Se complica la situación en el área de Zoonosis municipal

También procuraría mantener una reunión con el referente del gremio Sitramuci, Omar Meza, quien ha sido el denunciante de lo que ha ocurrido con las empleadas y quien procura una solución dialogada, en la que se respeten los derechos y la dignidad del personal, según ha expresado. Meza le solicitó el encuentro el funcionario, y no habría, al parecer, inconvenientes para que ello se concrete.

El sindicalista cuestionó, oportunamente, que Marini se atribuyera la potestad de despedir trabajadores, que es lo que aconteció, presuntamente, en el caso de la veterinaria, que habría sido echada, además, vía WhatsApp. Se trata de una de las dos profesionales que venían desempeñándose en Zoonosis.

También fustigó que se pasara a disponibilidad a la otra empleada excluida del área, puesto que esto, así como puede derivar en un traslado hacia otro sector del Municipio, así puede también terminar en una cancelación de su contrato. Es decir, que corre el riesgo de terminar también en la calle.

Sin embargo, para Meza el martes se produjo un hecho que revelaría que, en la situación de Zoonosis, habría quienes están apostando al "juego sucio". Y ello porque de fuentes desconocidas se hizo circular por las redes sociales una foto en que la empleada en disponibilidad aparecería durmiendo en su jornada laboral.

La aparición de la foto fue comentada en medios radiales de la ciudad, con lo que para el sindicalista se está frente a un auténtico "escrache" de la empleada.

"Se trata de una foto vieja y no tiene que ver con la que está pasando ahora. Ocurrió que la compañera se sintió mal de salud, pidió que se la dejara ir a su casa y no le dieron el permiso. Por eso, en un momento, como no se podía sostener en pie, buscó descansar por el malestar que sentía", explicó el gremialista.

Meza ratificó que Sitramuci es partidario del diálogo para la búsqueda de soluciones e, incluso, cuando intervino, semanas atrás, por primera vez en los problemas de Zoonosis, el gremio contribuyó para que primaran las conversaciones y no se efectuaran medidas de fuerza en el sector. Advirtió, sin embargo, que todo tiene un límite y considera que podría haber algo orquestado detrás del mal clima laboral que padecen los trabajadores.

Recordó que la práctica de fotografiar a los trabajadores fue una acción promovida durante una pasada gestión municipal, la que fue muy cuestionada en su oportunidad por el sindicato, ya que supondría una forma de persecución.