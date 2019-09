Se calienta la interna en la Federación antes de las elecciones

“Yo pertenezco a la Federación, porque no renuncié, y veo que hay aciertos y errores. Arrancamos bien, pero hoy uno habla y no tiene eco. Se decide todo entre cuatro o cinco personas”, aseguró Pierdominici a FM del Sol. Y detalló. “Se votaron cosas que no se hicieron, pero lo que le interesa a ese grupo de personas sí se hizo”.

Elecciones

El chacarero cipoleño reclamó autocrítica por las promesas incumplidas y, entre ellas, consideró que la más notoria es no haber avanzado con la reforma para permitir el voto directo. “Había gente encargada de hacer eso y no se concretó. Parece que a las conducciones de la Federación no les gusta la idea del voto directo y esta fue una de las primeras iniciativas que tuvimos”, detalló.

En ese sentido, apuntó que una de las razones es la posibilidad de que ganen chacareros que tienen apoyo entre las bases pero no en los dirigentes. “Si hubiese voto directo gana (Carlos) Carrascós, seguro. A mí me gustaría hacer una comisión aparte del oficialismo con gente que esté trabajando las chacras y tenga ganas de seguir en la actividad”, anticipó en torno a las posibles candidaturas.

“Rumores sobre otros candidatos hay, pero aún no hay confirmaciones. Si (Sebastián) Hernández se presenta y gana seguirá, el problema es que no tiene autocrítica”, concluyó Pierdominici, quien descartó presentarse.

