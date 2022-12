Scaloni habló de De Paul en la previa del duelo ante Países Bajos

En primer lugar, Scaloni fue consultado por la posible marca personal que le hará el combinado europeo a Lionel Messi: "Veremos mañana que pasa en el partido. Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente siempre. No queremos adelantarnos a lo que pueda pasar. Pero si que dentro del partidos siempre hay variantes y cambios tácticos que alguno pueda hacer. No me quiero adelantar porque una cosa es decirlo y otra hacerlo"

Luego, el técnico desmintió la supuesta lesión muscular de Rodrigo De Paul que había trascendido el pasado miércoles: "En principio el entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas. Entonces no se como saben que pasa algo con Rodrigo, es muy extraño. Con esto ya saben que quiero decir. Ambos están bien. Vamos a ver en entrenamiento de hoy para decidir la alineación. Pero repito, ayer entrenamos a puertas cerradas y no se de donde salen estas informaciones".

"Siempre después de un partido hay jugadores que entrenan aparte, o que hacen mitad de entrenamiento por la cantidad de minutos jugados. Hoy tomaremos la decisión en base a como queremos plantear el partido. Eso es lo más importante", aclaró a continuación, en relación a los entrenamientos diferenciados que realizan algunos jugadores.

Sobre el posible sistema táctico que pararía para enfrentar a los Países Bajos, Scaloni analizó: "Ustedes saben lo que yo pienso sobre los sistemas de juego. Nosotros 4-3-3 no se cuantas veces jugamos, sinceramente. No se si alguna vez jugamos de esa manera porque extremo izquierdo no tenemos. ¿Cuál es el extremo izquierdo del equipo? Creemos que lo más importante es como poder hacerle daño al rival y también que el rival no te haga daño. En principio estamos bien, tuvimos varios días para preparar el partido y descansar después de algunos días muy intensos".

Una de las preguntas recurrentes que le hicieron al entrenador albiceleste estuvieron relacionadas a una posible definición por penales "Practicamos penales. Los chicos patean siempre después de los entrenamientos. Después cuando vas a patear en una definición es una caja de fósforos. Esperemos no llegar a esa instancia y poder pasar antes. Pero estamos bien", dijo el DT

"No podemos plantear un partido pensando en quienes van a ser los lanzadores de penales. Nosotros pensamos en ganar el partido en el tiempo reglamentario. Cuando esté el partido en desarrollo y falte lo que tenga que faltar, veremos como lo gestionamos. Este tipo de decisiones se toman en el momento que se tienen que tomar", añadió al respecto.

rodrigo de paul.jpeg

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia se dio cuando Lionel Scaloni recordó a Alejandro Sabella, técnico subcampeón del Mundo en Brasil 2014 que falleció hace exactamente dos años: "Venía con la idea de recordar los dos años del fallecimiento de Alejandro Sabella. Creo que para nosotros hoy es un día triste porque su perdida fue inmensa, sobre todo para lo que rodea a la Selección Argentina por todo lo que nos dio y transmitió. Recordar a él y a su familia en este aniversario".

"El mensaje para la gente es que disfrute del partido. Que disfrute de ver a su selección que, como siempre decimos, vamos a dejar todo por la camiseta, por el país, por representar de la mejor manera a la Argentina. Al final es fútbol, esperemos que cuando termine el partido podamos estar contentos con el resultado porque fue positivo y si no es así, que la gente se sienta identificada con el equipo. Eso es lo que esta selección transmite", siguió.

Con respecto a los candidatos a llegar a la final de Qatar 2022, Scaloni consideró: "Yo creo que los ocho que están con vida pueden jugar la final, no tengo dudas. Estás a un paso de jugar los siete partidos y creo que cualquiera ha hecho méritos para poder estar en la final. La línea es muy delgada. Creemos que está todo muy parejo como se viene demostrando. Hay rivales que a priori uno piensa que a lo mejor no tienen el nivel para enfrentar a otras selecciones y, al final, el resultado y el desarrollo dice lo contrario".

Horas antes, Van Gaal había declarado que, hoy en día, el fútbol no se juega exclusivamente a la ofensiva como hace algunos años. Sobre esto, el conductor de la Scaloneta expresó: "Lo que dice Van Gaal no es un misterio. Yo creo que el fútbol fue camino a que todo el mundo trabaje para el equipo. Que todos tienen que atacar y todos tienen que defender. Considero que Países Bajos es una selección muy equilibrada porque tiene muchos jugadores ofensivos, pero todos defienden y todos atacan. Creo que eso es un poco el resumen del fútbol de ahora. Es verdad que años atrás se pensaba en que habían cuatro o cinco jugadores solo para atacar y el resto para defender. Pero creo que el futbol hoy es otra cosa.

"El partido de mañana va a ser un partido lindo de ver, seguro. Son dos selecciones que proponen atacar, porque Países Bajos ataca mucho sin descuidar la defensa y nosotros también lo hacemos", completó.

argentina paises bajos.jpg Argentina y Países Bajos volverán a verse las caras tras las semifinales de Brasil 2014.

Otro de los temas que se tocaron en la conferencia de prensa fue la gran aparición de Enzo Fernández dentro del equipo. "Todos los chicos que han entrado en el equipo han aportado su grano de arena. Es un chico que ha tenido una evolución muy grande y estamos contentos con su aporte. Eso es lo que esperamos de los chicos que decidimos que entren desde el banco. En este caso Enzo ha hecho las cosas bien y creemos que puede dar todavía más. Tiene un futuro enorme", sostuvo el pujatense.

Sobre como manejar los nervios y la ansiedad para el duelo del viernes, Lionel Scaloni manifestó: "Consideramos que el partido de mañana es importante como lo fue el de Australia, el de Polonia y el de México. Cada partido con la selección es importante y siempre digo que el que viene es el más importante. Más allá de la magnitud que tenga. Lo gestionamos de la misma manera que los anteriores partidos. Creemos que esa es la manera de entender como afrontar los partidos"

Otra consulta resonante tuvo que ver con la situación de Paulo Dybala, quien no jugó ningún minuto en lo que va de la Copa del Mundo. "Paulo no ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo. Está bien y en condiciones de ser alineado, pero consideramos que en los desarrollos de todos los partidos no hemos tenido la oportunidad de ponerlo. Estamos contentos con él y su aporte, pero tenemos 26 jugadores e intentamos de que entren los que en cada partido consideramos necesario", explicó.

Por último, a Scaloni le preguntaron si prefería en semifinales a Croacia o Brasil, que se enfrentan el próximo viernes a las 12.00 por el mismo lado del cuadro que la Selección Argentina "¿Si prefiero a Croacia o a Brasil? No tiene respuesta esa pregunta. Nosotros tenemos que jugar un partido y después ver que pasa. No corresponde responderla", sentenció.