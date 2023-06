Sanaciones Miguelianas: cómo es desde adentro, llantos, desmayos y testimonios

sanaciones.mp4

Enseguida, otros dos guías espirituales levantan a una señora que luce en total estado de relax, como desvanecida. De hecho, cuando uno de ellos la suelta levemente, se cae encima del otro especialista que la acomoda en la colchoneta y todo el equipo se aboca a contenerla.

Son algunas imágenes impactantes que LM Cipolletti observa como testigo privilegiado de la primera de las dos jornadas de Sanaciones Miguelianas que lideradas por la conocida Eliana Wnetrzak (122 mil seguidores en Instagram), proveniente de Buenos Aires, se realizan este fin de semana en las instalaciones del predio de Sthimpra, Fernández Oro.

Testimonio de un roquense que padece un tumor y de su pareja

Olegario se moviliza en un andador y también le colocaron un cuello ortopédico. Lleva adelante una dura batalla contra una cruel enfermedad, ya que padece “un tumor en la cervical”.

Junto a su incondicional mujer, Doris vino exclusivamente al evento desde General Roca. Como ya culminó su turno -hubo dos este sábado-, antes de retirarse ambos acceden a brindar testimonio a este medio mientras de fondo se escucha un infernal griterío: “Arcángel Miguel, ven, ven, ven…!”.

Son los miembros de las jornadas en pleno rito o constelación mientras la gente sigue en pleno reposo.

“Es la primera vez que vengo. Espectacular. Me hizo sentir muy bien. Me relajó mucho y le recomiendo a la gente que pruebe. Y soy positivo, confío en que voy a superar mi enfermedad”, declara esperanzado el hombre de 65 años.

“Siempre creí, pero por la distancia no podía hacerlo. Ahora que lo tuve cerca, me animé”, agrega en relación a que las practicas no son frecuentes en la zona.

También encantada quedó la señora. “Hermoso, una experiencia maravillosa, sanadora. ¿Qué me hizo sentir? Paz, desahogo… No dormí pero se me aflojó todo el cuerpo y me lloré todo”, admite.

“Se libera lo más profundo del ser”

Seduce con su discurso. Se puede creer más o menos en lo que pregona pero la seguridad con la que Eliana cuenta qué son las Sanaciones Miguelianas y su mirada penetrante van a tono con lo que predica y ponen en clima y en contexto a su interlocutor.

“Son conexiones de alma a alma, donde se libera lo más profundo del ser. El cuerpo en estado de reposo para su reconfiguración. Los idiomas de las palabras que utilizamos van cambiando pero no son para entender, son para el corazón. Cuando las escuchás te hacen sentir cosas”, explica justo cuando otra de las participantes llora en forma desconsolada.

“Es la liberación del ser, es aceptarse como uno es, como Dios nos ama, en luz y en oscuridad”, amplía una de las sanadoras más populares del país que se apoyó para esta experiencia en la región en tres expertos locales, incluida Alejandra Pugliese.

“Es la primera vez que vengo y que ellos -por los participantes- vienen al encuentro. Feliz, amo lo que hago, amo la humanidad…”, culmina con una sonrisa y mantiene la mirada fija, como para que no queden dudas.

Sanaciones Miguelianas. Tomélo o déjelo. Pero podemos dar fe de que allí pasan cosas…