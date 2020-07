Salud: reclaman el pago del bono a todos los hospitalarios

En el hospital cipoleño todavía quedan 40 empleados que no pudieron cobrar el bono de $5000 destinado a los trabajadores de la salud de todo el país por el gobierno nacional.

Se trata de una cifra acotada, en comparación con los más de 800 empleados del hospital y sus centros de atención primaria dispersos por Cipolletti y Las Perlas. Sin embargo, hasta que no cobre el último de los destinatarios, en el gremio ATE no dejarán de reclamar.

Por tal motivo, los sindicalistas volvieron a plantear ayer la situación a la conducción del hospital, para que se destraben los pagos y ningún miembro del personal quede sin percibir el bono, que se abona en reconocimiento por la lucha contra el coronavirus.

El titular del gremio, Jorge Núñez, expresó que “los compañeros que no han cobrado están todos trabajando y han cumplido con sus funciones habituales, así que no sabemos por qué no se los ha tenido en cuenta”.

En general, los trabajadores de la salud de Río Negro que sí cobraron ya accedieron al primer y segundo pago de $5000 de los cuatro mensuales. Por tal motivo, los que siguen excluidos tendrían que percibir ahora10.000 pesos, para ponerlos al día y equipararlos al resto del personal sanitario.

Núñez fue categórico en cuanto a que ATE seguirá exigiendo el cumplimiento cabal y completo de la bonificación y para tal fin se efectuarán todas las gestiones que sean necesarias para que no quede ni un empleado sin cobrar.