Salir a comer en las fiestas, un lujo para muy pocos

Faltan un par de semanas para las fiestas de fin de año y los cipoleños comienzan a planificar si las pasarán en casa con la familia o si cenarán afuera en pareja o con amigos. Para aquellos que escojan la segunda alternativa, las opciones en esta oportunidad resultan acotadas. La mayoría de los restaurantes cerrarán en Nochebuena y en la víspera de Año Nuevo, y los que deciden recibir a los comensales aumentarán sus precios para poder afrontar los gastos extra que implica ocupar al personal en esa fecha.

La Nonnina promete abrir sus puertas como en el año pasado, aunque su dueño, Luis Sepúlveda, todavía no pudo definir ni el menú ni el precio. Lo que sí confirmó fue que para Año Nuevo habrá pista de baile, tragos y fuegos artificiales, mientras que en Navidad sólo será cena, por tratarse de un evento más familiar y religioso.

Comer en el restaurante cualquier día de la semana cuesta alrededor de $350 por persona, incluyendo entrada, plato principal y postre. “Queremos mantener un costo razonable para que pueda venir a disfrutar las fiestas todo aquel que lo desee”, señaló Sepúlveda. Sin embargo, reconoció que va a tener que aumentar el precio para poder afrontar los gastos, ya que deben pagarles el doble a sus empleados, por la noche trabajada.

De todas formas, el empresario gastronómico declaró que estos montos sólo servirán para mantener el negocio, no para obtener un margen importante de ganancia. “El año en general fue difícil, no sirvió para ganar plata. Sólo se pudo sostener la estructura”, comentó.

Al igual que Sepúlveda, el dueño de Chiquín, Cocina & Café, Matías Núñez, expresó que ha sido un año complicado para la mayoría de la gente pero que las ventas se han mantenido, por lo menos en su caso. “No aumentaron, pero tenemos una clientela constante”, subrayó.

A diferencia de La Nonnina, Chiquín ya tiene programado un menú especial y su precio final. “De entrada tenemos brusquetas de pan de campo y de plato principal bife de chorizo o carré de cerdo agridulce con salsa de mostaza. Mientras que de postre habrá frutos rojos con helado y una mesa navideña”, informó. En este caso, el precio será de $800 por persona, contemplando también las bebidas. “Incluye agua, gaseosas, espumantes y lo que quieran tomar”, agregó Núñez.

El asado suele ser la opción preferida de los habitantes de la Patagonia. Una parrilla que recibirá a los comensales estas fiestas es Noble Campo. Sin embargo, los precios resultan algo elevados para una familia tipo. La cena con entrada, plato principal y postre costará $900 por persona.

Otros lugares tradicionales, como el restaurante del ACA, no abrirán sus puertas este año, sólo lo harán el 1º de enero a la noche. El Casino Río, por su parte, está remodelando el sector del restaurante y no tienen fecha estimativa de cuándo estará listo.

Tenedor libre, la opción más económica

Los lugares que suelen ser más accesibles para los grupos numerosos son, en todas las ciudades, los tenedores libres. En Cipolletti está el caso de Bambú, que si bien aún no definió una tarifa concreta para la Nochebuena y la cena de fin de año, ya confirmó que abrirá y que el precio no aumentará mucho respecto del que se cobra habitualmente. “Hoy cuesta $215 por persona. Obviamente va a aumentar para las fiestas, pero no creo que supere los $300”, explicó una de las empleadas del céntrico local gastronómico.