Rubén López: "Mi renuncia está a disposición del Congreso"

“Hemos comprado viviendas, el sanatorio, con la difícil situación de la fruticultura. Somos un gremio de 15 mil afiliados, y si hay problemas no es por mí sino por la administración actual. Los compañeros quieren más prestaciones, y sabemos que no se les paga a los trabajadores, tenemos una deuda de $15 millones, y si le embargan las cuentas no van a cobrar nadie”, comentó López.

Dijo que “ellos pretenden mi renuncia, supuestamente por esta situación, y no voy a poner palos en la rueda ni ser obstáculo de nada, por eso voy a hacer un Congreso y que ahí se resuelva. Si eso quieren, voy a poner mi renuncia a disposición. Tampoco voy a tirar todo el trabajo que hicimos en estos años, ganar las elecciones, por otros intereses. Aprovechan la situación del gremio para otra cosa, y me extraña eso de Marcos Bielma y José Giles, que es gente que traje yo”.

El sindicalista y ex legislador se despegó de las denuncias de abuso sexual, y dijo que son causas armadas. “Yo no estoy bien de salud, tengo familia y por todo esto que viene pasando ya venía evaluando irme del gremio. No iba a seguir más allá de 2019. Pero esto es un conjunto de trabajadores, si así lo deciden, me voy”, contó López. Agregó que muchos se confundieron por la causa “que me inventaron con esta chica, que al final quedé absuelto, y la otra que apelamos”.