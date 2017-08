Matías Carrillo, un comerciante de 31 años, instaló esta semana un perchero solidario en la vereda de su local de ropa. La idea nació cuando el joven se encontraba en plena mudanza y reconoció que tenía mucha ropa que por diferentes motivos ya no utilizaba, prendas que podían ser de gran utilidad para otras personas. El joven desconocía dónde podía llevarlas para donarlas y pensó que colgarla en el local de ropa bajo una consigna podía ser una buena iniciativa.

“Me estaba por mudar y caí en la realidad de que tenía cajas llenas con ropa que no usaba hace tiempo. No conocía ningún lugar donde llevarla y pensé la idea de instalar un perchero solidario en la vereda de mi local”. Matías Carrillo Comerciante impulsor del perchero solidario

“Estaba ordenando la ropa que tengo porque me estaba por mudar y caí en la realidad de que tenía cajas y cajas llenas con ropa que no usaba hace tiempo. No sabía qué hacer porque no conocía ningún lugar dónde llevarla, y pensé la idea de instalar un perchero solidario en la vereda de mi local. Es una calle muy transitaba, está justo al frente de una parada de colectivos concurrida, y pensé que sería la mejor idea”, expresó Matías a LM Cipolletti.

El local Siamo Ropa Deportiva está ubicado en 9 de Julio 740. En la vereda se encuentra un perchero con prendas de vestir de todo tipo y un cartel con la siguiente consigna: “Llevate la prenda que realmente necesites, y si tienes algo para dejar de lo vamos a agradecer”. También pide a los vecinos que no se lleven las perchas, ya que son de gran utilidad al momento de sumar ropa.

El martes comenzó la iniciativa solidaria y ya causó gran repercusión entre los vecinos y amigos a través de las redes sociales. La idea es que aquellos que necesiten una prenda puedan retirarla, y quienes quieran colaborar puedan brindar su aporte con cualquier tipo de ropa. El local abre por la mañana de 9:30 a 12:30 y a la tarde de 17:30 a 21.

Durante el invierno del 2016 otro comerciante de calle La Esmeralda ya había improvisado un perchero similar fuera de su local, y a los pocos días debió anexar otro porque la solidaridad de los vecinos superó la necesidad de la gente que retiraba las prendas.