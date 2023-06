Romerito homenajeó a Argentino Luna con "El Malevo"; la anécdota en su "rancho"

Y luego reveló un par de anécdotas simpáticas. "Yo tengo una casita precaria acá en Oro, resulta que una vuelta él iba para Aluminé, a la fiesta del asador, y pasó a visitarme. Que lindo, compartimos unos mates en mi modesto rancho y siguió camino", agregó.

"Es muy humilde no le gustaba dormir en hotel sino en un colchón. Estuvimos en la radio también lindos recuerdos", evocó.

Y luego otra graciosa confesión: "Este es un tema que Argentino Luna lo grabó en dos partes, me contó que la primera vez le puso más sentimientos la otra no tanto, pasa que la primera 'fui medio borracho' me dijo y nos matábamos de risa".

Romerito de Fernández Oro.mp4

Romerito, en pasada entrevista con este medio, nos contó: "Soy profesor de guitarra. Lo mío es la música surera. Antes me las rebuscaba en las Peñas. También me animo con las chacareras, algún bals y las improvisaciones”.

Letra completa

Yo no atrancaba la puerta de mi rancho

Ni durmiendo

¿Pa' que?

Si al lao de ajuera

Por malo que juese el tiempo

La enrejaba de colmillos

El coraje de mi perro

Cimarrón, medio atigrao

Lo hallé perdido en las sierras

Boqueando de agusanao

Malo como manga é piedras

Tuve que traerlo enlazao

Para curarle las bicheras

Y ahí se quedo aquerenciao

Compañero de horas lerdas

Troteando abajo el estribo

Ni calculaba las leguas

Y donde aflojaba cincha

Se echaba a cuidar mis priendas

Eso si... muy delicao

Manosearlo ni le cuento

Se ponía de ojo extraviao

Y se le erizaba el pelo

Con que tenia bien ganao

Su apelativo... "El Malevo"Que animal capacitao

Pal trabajo en campo abierto

Había que verlo al mentau

Trajinando en un rodeo

De ser cristiano

Clavao: era Doctor ese perro¿Yo echar tropilla al corral?

Le chiflaba entre los dedos

Y embretao en el chiflido

Me los traía crina al viento

Y era un abrojo prendido

A los garrones del truenoUna vez bandeando tropa

Con mucha agua en el Río Negro

Caí quebrao de un apretón

Entre un remolino é cuernos

Y me ganó la mollera

La oscuridad y el silencio

Cuando volví a abrir los ojos

Cruzaba una nube el cielo

Gemidos y lambetazos

Llegaban como de lejos

Redepente compriendí

Medio me senté en el suelo

Para entregarle las gracias

"Hermano de ésta te quedo debiendo"

No me halla ni el pan bendito

Si no me sacas "Malevo"

Y una inmensa gratitud

Se me atracó en el garguero Bueno, la cosa pasó

Yo dentre pa'l casamiento

Hice el horno, la cocina

Mi rancho estiró un alero

Y en su chúcara crinera

Charqueó el arroró y el rezo

A los dos años

Gateaba mi gurí sobre un pelego

O andaba por el guardapatio

Priendido a la cruz del perro

Porque él me le sacó

Las cosquillas al Malevo

Lo habrá tomao por cachorro

De su cría el pendenciero

Le soportaba imprudencias

Se priestaba pa' sus juegos

Y ande amenazaba caerse

Se le echaba bajo el cuerpoLa cosa jué tan de golpe

Que hasta me parece cuento

Fue después de un mediodía

Como pa' fines de enero

Yo me había echao en el catre

Pa' descabezar un sueño

La patrona trajinaba

Proceando con el borrego

Y un redepente aquel grito

Como de terror ¡ROSENDO!

Y ya me pele pal patio

Manotiando un caronero

Ella estaba contra el horno

Tartamudeando en silencio

Tenía el guricito alzao

Tembloroso contra el pecho

Y avanzando agazapao

Como una fiera... mi perro

Enseñaba unos colmillos como puñales

Los pelos se le habían

Puesto de un modo

Que costaba conocerlo

Y en la brasa de sus ojos

Se habían quemao los recuerdos

De un salto me le puse en frente

Le pegue el grito ¡MALEVO!

Le vi soltar una baba

¡Esta rabioso ROSENDO!

No te me acerques hermano

No te me acerques hermano

Echá pa' tras... echá pa' tras

¡Fuera perro!Redepente me saltó

Ladié pa' un costao el cuerpo

Y sentí como que la mano

Le topaba contra el pecho

Y cayó casi sin ruido

Como una jerga en el suelo

Cuando lo miré

Los ojos se le habían puesto muy buenos

Como dándome las gracias

Se le acortaba el resuello

Se arrastró... lamió mis pieses

Y me brotó un lagrimeo

No tenía pa' elegir

Hermano tabas enfermo

Fue por el cachorro ¿sabes?

¡De no, no lo hubiera hecho!

Meneó la cola una vez, dos veces

Y quedó muertoPor eso es que desde entonces

No me gusta tener perro

Y cuando voy de a caballo

Me parece que lo siento

Seguir abajo el estribo

Trote y trote por el tiempo