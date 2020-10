Rolo, el funebrero, y su proyecto para cremar cuerpos en Cipolletti

Rolando Montes, con 30 años o más de servicio como funebrero, presentó un proyecto al Municipio para que los cuerpos se puedan cremar en Cipolletti . Actualmente, la ciudad no ofrece esa posibilidad a los familiares que pierden a un ser querido y traslada los féretros hasta Fernández Oro.

Incluso, durante la gestión anterior de gobierno, el ex intendente Ánibal Tortoriello terminó vetando la ordenanza que su propio bloque había creado para la creación de un cementerio parque y un horno crematorio. Es decir, la idea y la necesidad siempre estuvieron presentes, pero nunca se avanzó con nada en concreto.

"No sé cuál es el problema, pero siempre le buscan la vuelta. Ahora, yo espero que el proyecto que presenté empiece a caminar y en unos días tenga algún tipo de respuesta", expresó Rolo, desde la funeraria Don Bosco.

La necesidad de cremar los cuerpos en la ciudad recrudeció con la pandemia, a tal punto que el Municipio debió renovar su contrato anual con la empresa que presta el servicio en Fernández Oro porque el número convenido, de 30 cremaciones, ya se había alcanzado. A la fecha, el Municipio ya se hizo cargo de 56 cremaciones. Son vecinos que murieron por Covid-19 o respecto de quienes existió una sospecha.

Desde el cementerio local se informó que hay dos féretros más alojados en el depósito municipal para cremar (de vecinos que fallecieron este martes). "A veces se nos llena, pero no llegamos a estar colapsados. La capacidad que tenemos siempre ha sido reducida, de seis féretros nomás. Por eso, es importante que los cuerpos no estén más de dos o tres días, y que su ingreso y egreso sea dinámico", informó la encargada Mercedes Salvadores.

Rolo estaría dispuesto a realizar la inversión para contar con un horno crematorio, y el Municipio tendría que buscar un lugar adecuado para que funcione, alejado de la concentración poblacional.

"A mí no me importa si viene otra empresa y se ofrece para lo mismo. De cualquier manera, sería un beneficio para los cipoleños porque tendrían la posibilidad de elegir y es algo muy necesario. Pagamos 28 mil pesos para cremar cuerpos en Fernández Oro, y si lo pudiéramos hacer en Cipolletti sería mucha más barato porque la gente ya no pagaría traslado ni tendría que ir a buscar las cenizas (del óbito). Yo presenté una propuesta porque está la necesidad y nunca tuvimos un crematorio", indicó Rolo.

Desde la funeraria Don Bosco aseguró que estarían dispuestos a invertir en un horno para cremar cuerpos en Cipolletti, cuyo valor actual de mercado ronda los 6.600.000 de pesos.

Trabajadores de Don Bosco Sepelios Anahí Cárdena

Para la secretaria de Desarrollo Humano, Viviana Pereira, es sumamente necesario contar con un crematorio, pero reconoció que no hay manera de hacerlo en este contexto de pandemia. Hay muchas cosas que evaluar y pasos que cumplir, además de transitar el proceso legal que se sigue en el Concejo Deliberante, sin perjuicio de lo cual dijo que sería interesante que las empresas puedan invertir en un crematorio en Cipolletti. El Municipio tenía su propio proyecto para ampliar el cementerio en otra parcela, pero todo quedó en pausa con el avance del coronavirus.

"Yo quisiera que el ciudadano no tenga que pasar por lo que está pasando, pero es imposible pensar en este momento en un crematorio para la ciudad. No es un proyecto para hacer en uno o dos días. Se requiere de una gran inversión, hay que cumplir una serie de requisitos", afirmó Pereira. Desde Desarrollo Humano brindan contención a las familias para acompañan en este proceso. "No es un trámite de dinero nada más", acotó la funcionaria municipal.

Resolución municipal

De acuerdo a la disposición municipal que rige desde el pasado 2 de junio en Cipolletti, y en un todo de acuerdo con lo sugerido por el Comité de Crisis, los cuerpos de aquellos que hayan fallecido con diagnóstico positivo o sospechoso de Covid-19 deben ser cremados. No pueden ser inhumados ni se pueden disponer en criptas, bóvedas o nichos, siguiendo el protocolo indicado en estos casos. Además, se prohíbe la realización de reuniones de personas en el marco de los servicios funerarios.

Sin embargo, en la marcha luego surgen algunos contratiempos porque la demanda es cada vez mayor; no es tan sencillo reunir toda la documentación que se precisa o juntar 28 mil pesos para pagar la cremación. Aunque el Municipio está cubriendo los casos donde aplica el criterio de vulnerabilidad.

"Estamos en una emergencia y hay gente que no lo entiende. Nosotros no podemos andar paseando con el féretro de un fallecido arriba de un furgón. Pueden estar en el depósito del cementerio o en la morgue del hospital. Pero se tienen que cremar enseguida", sostuvo Rolo.

Por fortuna, el cementerio local extendió su horario, de lunes a lunes, de 8 a 18. Pero en los registros civiles, donde hay que asentar la defunción, todavía están con jornada reducida, hasta las 12. "Si yo tengo la posibilidad de abrir un horno acá, en Cipolletti, te abro a cualquier hora porque esto es una pandemia. Entre más servicios para la gente, mejor. Yo no tengo problemas con eso ni que salgan a licitar la prestación, pero hagamos algo para los cipoleños", cerró Rolo.

Mientras tanto, el Municipio concretó un nuevo convenio para cremar los cuerpos de personas con escasos recursos que mueren a consecuencia del coronavirus en Cipolletti. El aumento de casos activos positivos que se viene registrando y, por tanto, también el de decesos, ha planteado mayores exigencias de este servicio especial.