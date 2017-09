Dramático: hace una rifa para cremar a su bebé

“Es una etapa que tengo que cerrar. El daño será para siempre, pero al menos quiero darle a mi bebé la despedida que merece”, expresó la joven de 23 años a LM Cipolletti.

El sorteo será el 21 de septiembre por Lotería Nacional y todavía le quedan números para vender. El primer premio que se rifa es un lechón; el segundo, una manicura con esmaltado semipermanente; y el tercero, una torta. El valor de la rifa es de $60 o de $100 en el caso de comprar dos números. Los interesados pueden llamarla al teléfono 299-6556842.

Lamentablemente, Julieta no pudo acceder al beneficio de la cremación gratuita que ofrece el Municipio porque es sólo para los cuerpos que descansan hace muchos años en el cementerio. Por eso apela al aporte voluntario de la comunidad para empezar a cicatrizar la herida. Ya consiguió que una radio local se solidarice con su situación –la FM Puerto Argentino- y lo que pueda recaudar de la rifa ayudará también para cubrir los gastos funerarios.

Dudas: Julieta Garzi considera que su embarazo se complicó por una mala atención en la guardia.

Denuncia

Un día antes del sorteo asistirá a la audiencia de mediación judicial convocada por la sede cipoleña del Cejume, ubicada en la calle Sarmiento. Será al mediodía y ella aseguró su presencia junto a la abogada que la representa en el caso, Sandra Sambueza.

La instancia es obligatoria y procura generar el espacio propicio para que las partes –demandante y demandada- lleguen a un acuerdo. De lo contrario, el paso siguiente es encaminarse a un juicio. En el caso, Garzi acusa a profesionales médicos del Policlínico Modelo por la muerte de su bebé de cinco meses de gestación. Les reprocha un concurso de delitos, comenzando por los daños psicológicos y morales ocasionados y, finalmente, la mala praxis.

En su denuncia, la mujer señala al director, a los médicos de guardia que la recibieron el 24 de abril con mucho dolor y le dijeron que se vaya a su casa, a la ginecóloga que la asistió en el parto y también al médico patólogo que le entregó el cuerpo de su bebé en una caja como si fuese una piedra. Entonces, recordó que el hombre le dio el consejo más escalofriante: que lo guarde en la heladera de su casa. “Se supone que están para salvar vidas y es lo que menos hicieron”, sostuvo.

“Es una etapa que tengo que cerrar. El daño será para siempre, pero al menos quiero darle a mi bebé la despedida que merece”. Julieta Garzi. Su bebé nació a los cinco meses de gestación y no sobrevivió.

Última instancia de mediación

A instancias de una mediación judicial, Garzi espera llegar a un acuerdo con los demandados. Sin embargo, ella hubiese preferido llegar hasta las últimas consecuencias en un juicio para que los médicos a los que demanda no puedan ejercer más su profesión. La realidad indica que es muy difícil lograr que un profesional admita la mala praxis de terceros. “Se cubren entre ellos”, afirmó la denunciante. No obstante, espera que la clínica reconozca los daños psicológicos y morales. Si no hay una solución, irá a juicio.