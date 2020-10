Renovaron el convenio para cremar cipoleños

Tanto el primer convenio como su actual renovación, contempla la cifra de 30 prestaciones. Como en la ciudad, no hay firmas que se dediquen a esta labor, se acude a proveedores de otras localidades, en este caso, la vecina comunidad orense.

Mucha actividad

La titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria del Municipio cipoleño, Viviana Pereira, manifestó que por la expansión de la pandemia en las últimas semanas se están concretando una o dos cremaciones diarias. Los familiares de los fallecidos, una vez efectuado el servicio, deben trasladarse hasta Fernández Oro para buscar las cenizas.

A esta altura, la cantidad de servicios fúnebres por COVID-19 que ha brindado el Municipio es más de la mitad del total que se ha tenido que realizar en la ciudad a consecuencia de la mortandad que viene dejando la pandemia.

Pereira puso de relieve lo difícil y triste que se vuelve atender esta prestación, por el estrés emocional que ocasiona en las familias de las personas fallecidas. Sin embargo, destacó que se viene actuando con eficiencia para cumplir el compromiso asumido.

El Municipio se hace cargo

El PAMI y algunas otras obras sociales no están brindando cobertura fúnebre para sus afiliados, motivo por el cual el Municipio ha tenido que afrontar la circunstancia. Una vez concluya la pandemia, se harán trámites ante las obras sociales para intentar recuperar, aunque sea en parte, lo que se está invirtiendo. El Municipio está por efectuar, además, la licitación para mantener este servicio fúnebre a personas carenciadas que no disponen de recursos, y cuyas muertes no tienen nada que ver con el coronavirus.