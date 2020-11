Espectáculos LMCipolletti Maradona Rocío Oliva: le prohibieron entrar al velorio de Maradona y se despachó en redes

Dolida por no poder despedir al Diez, su ex pareja compartió los contundentes mensajes que recibió destacando el amor que sentía Diego por ella.







Sin dudas la vida de Diego Maradona despertó pasiones y generó polémica. Y como no podía ser de otra manera, su muerte generó lo mismo. Uno de los escándalos que generó el multitudinario velorio del futbolista fue el que protagonizó la familia íntima al no dejar pasar al velorio a su ex pareja, Rocío Oliva. Fue uno de los temas las más comentados, tanto que en las redes se hicieron eco de lo sucedido, con comentarios de apoyos y críticas. Pero fue la propia Rocío la que, luego del entierro de Diego, subió a sus redes imágenes y frases para despedir a su ex.

Al no poder ingresar a la Casa Rosada, donde se realizó el velatorio de Maradona, Rocío Oliva, llorando desconsolada, le dijo a la prensa: “No tengo idea por qué me hacen esto. No jodo a nadie. Yo fui pareja de Diego y él fue mi ex. Y venía acá porque fue mi ex, porque falleció mi ex y lo quiero despedir”.

En cuanto a las responsabilidades de la negativa, Rocío Oliva, apuntó a Claudia Villafañe como quién decidió quien ingresaba a la ceremonia íntima de la que también participaban Dalma, Gianinna y Jana Maradona. En ese sentido expresó: “No quiero más que eso, fui la última mujer de Diego. Fui la mujer que Diego pedía para ver. Nadie entiende eso. No piensan ni un minuto en Diego, que está muerto y era lo que él quería. Eso me duele, no puedo ni hablar”. Captura de pantalla 2020-11-27 092942.png Lo cierto es que tras el enojo y mientras el mundo entero se paralizó por la muerte de Maradona, Rocío compartió a través de sus Stories de Instagram una serie de fuertes posteos que le enviaron amigos y seguidores, respaldando su relación de seis años con el astro del fútbol mundial. Captura de pantalla 2020-11-27 093205.png “El que no te hayan dejado despedirte no tapa el gran amor que te tenía. Ese es el problema, contra los sentimientos nadie puede. Te quedaste con sus mejores momentos compartidos juntos por siempre”, decía uno de ellos. Otro aseguraba de forma contundente: “Él te llevó en su corazón a vos”. rociooliva1_0 (1).webp Mientras que una amiga de Rocío expresó: “Vos sabés que él se fue con todo el amor hacia vos y vos tenés en tu corazón los mejores recuerdos juntos, él sabe que vos lo amaste y vos sabés que él se fue amándote. Lo mejor guardalo en tu alma. Yo fui testigo del amor que le dabas y de todo lo que él te amaba, lo cuidaste siempre. Somos testigos de eso. Él se fue amándote con locura”.