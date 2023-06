Río Negro se prepara para aplicar el scoring a los conductores

El descuento de puntos se concretará una vez que las sanciones por infracciones queden firmes. Es decir, cuando los automovilistas ya no puedan apelar la falta. El conductor deberá estar debidamente identificado en el Acta de Infracción, con excepción de las que se generen mediante medios de constatación automáticos o semiautomáticos, como los radares con fotomultas.

En el caso de las fotomultas, la sanción en el carnet recaerá sobre el titular registral del vehículo, a no ser que éste compruebe que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o custodia, denunciando al comprador, tenedor o custodio.

De existir faltas múltiples, se descontará como máximo 15 puntos o la sumatoria de los mismos en caso que fuere menor, ya que se busca que el sistema sea gradual y tenga efecto disuasorio.

La pérdida total de puntos, conlleva la inhabilitación por los siguientes períodos:

- Para el caso en que la pérdida de puntos sea por primera vez, la inhabilitación será por un período de 60 días.

- Para la segunda pérdida total de puntos, la inhabilitación será por un período de 120 días. En la tercera inhabilitación, el mismo se incrementará a 180 días y para las siguientes, se irá duplicando sucesivamente.

Además de esperar hasta que se rehabilite la licencia, quienes queden en cero puntos estarán obligados a realizar cursos de seguridad vial. Cumplidas esas sanciones, volverán a tener 20 puntos en el carnet.

La quita parcial de puntos en el carnet, por otro lado, no será permanente. Quienes tengan una sanción, pero no se queden sin puntos, los recuperarán luego de dos años si no suman nuevas sanciones. También se podrán sumar puntos realizando cursos de seguridad vial aprobados por la Agencia.